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15:04

Суд дал условный срок экс-губернатору Хабаровского края Ишаеву

суды регионы

Фото: ТАСС/Пресс-служба Замоскворецкого суда

Суд приговорил к условному сроку экс-главу Хабаровского края Виктора Ишаева. По данным следствия, мужчина причастен к растрате 7,5 миллиона рублей НК "Роснефть".

Ранее бывшего чиновника признали виновным на заседании суда, которое началось утром среды, 17 февраля. Следствие установило, что Ишаев использовал для незаконных действий свое служебное положение.

Уточняется, что в период с 2014 по 2017 год Виктор Ишаев через свою фирму сдавал представительству "Роснефти" помещение площадью более 280 квадратных метров по завышенной цене.

Ранее сотрудники ФСБ пресекли хищение госсредств в РАНХиГС. Главный фигурант дела о незаконном обогащении, руководитель учреждения Игорь Барциц, был арестован.

Бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев задержан в Москве

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