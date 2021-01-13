СК возбудил дело против двух волгоградских чиновников

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СК РФ подозревает руководителей управлений Росимущества и службы судебных приставов по Волгоградской области во взяточничестве. Следователи завели уголовное дело по данному факту, сообщается на официальном сайте регионального ведомства.

В настоящий момент продолжаются следственные действия в отношении фигурантов дела.

"К подозреваемым мера процессуального принуждения в виде задержания не применялась, мера пресечения не избиралась", – заявили в пресс-службе Следственного комитета.

Как уточнили в СК, высокопоставленные должностные лица подозреваются в получении взятки и в посредничестве во взяточничестве в крупном размере. Предполагается, что они могли использовать служебное положение.

Ранее суд оставил в силе условный срок депутату МГД Олегу Шереметьеву по делу о мошенничестве. Также в пользу московского парламента с фигуранта взыскали 2 миллиона 171 тысячу рублей.