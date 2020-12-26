Экс-главу Серпуховского района Шестуна могут привлечь по делу об оскорблении судьи

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Служба судебных приставов может открыть уголовное дело за оскорбление конвоя и судьи, вынесшей приговор в отношении экс-главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

"На протяжении всего судебного следствия Шестун вел себя вызывающе, постоянно перебивал судью Татьяну Юферову, которая слушала его дело, а также переходил на оскорбления. Судье даже пришлось удалить подсудимого из зала до окончания прений сторон", – сказал собеседник агентства.

За это предусмотрена уголовная ответственность по статье "Неуважение к суду".

В пятницу, 25 декабря, Подольский городской суд приговорил Шестуна к 15 годам колонии строгого режима. Помимо этого, суд назначил ему штраф в размере 49 миллионов рублей и лишил его права занимать государственные должности и должности в органах самоуправления в течение восьми лет.

Александра Шестуна арестовали в июле 2018 за мошенничество, легализацию денежных средств, полученных преступным путем, а также незаконную предпринимательскую деятельность. Кроме того, он обвинялся в получении взятки в особо крупном размере.

Ранее Одинцовский городской суд взыскал с экс-главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна более 1 миллиарда рублей.