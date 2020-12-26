Экс-главу Серпуховского района Шестуна могут привлечь по делу об оскорблении судьи

26 декабря, 22:32
Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
Служба судебных приставов может открыть уголовное дело за оскорбление конвоя и судьи, вынесшей приговор в отношении экс-главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
"На протяжении всего судебного следствия Шестун вел себя вызывающе, постоянно перебивал судью Татьяну Юферову, которая слушала его дело, а также переходил на оскорбления. Судье даже пришлось удалить подсудимого из зала до окончания прений сторон", – сказал собеседник агентства.
За это предусмотрена уголовная ответственность по статье "Неуважение к суду".
В пятницу, 25 декабря, Подольский городской суд приговорил Шестуна к 15 годам колонии строгого режима. Помимо этого, суд назначил ему штраф в размере 49 миллионов рублей и лишил его права занимать государственные должности и должности в органах самоуправления в течение восьми лет.
Александра Шестуна арестовали в июле 2018 за мошенничество, легализацию денежных средств, полученных преступным путем, а также незаконную предпринимательскую деятельность. Кроме того, он обвинялся в получении взятки в особо крупном размере.
Ранее Одинцовский городской суд взыскал с экс-главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна более 1 миллиарда рублей.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: