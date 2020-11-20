Прокуратура запросила 20 лет колонии для экс-главы Серпуховского района Шестуна

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов

Прокуратура потребовала 20 лет колонии для экс-главы Серпуховского района Александра Шестуна, которого обвиняют в мошенничестве, взяточничестве и ряде других коррупционных преступлений. Об этом Агентству "Москва" сообщила его супруга Юлия Шестун.

"20 лет колонии строгого режима, штраф 50 миллионов рублей, а также взыскание 64 миллионов рублей – такого наказания сегодня в судебных прениях потребовали представители Генеральной прокуратуры бывшему главе Серпуховского района Александру Шестуну", – рассказала она.

Александра Шестуна арестовали в июле 2018 года. Его обвиняют в мошенничестве, легализации денежных средств, полученных преступным путем, а также незаконной предпринимательской деятельности. Кроме того, ему инкриминируют получение взятки в особо крупном размере. Шестун свою вину не признает.

Ранее с Шестуна взыскали более 1 миллиарда рублей.

