С экс-главы Серпуховского района Шестуна взыскали более 1 млрд рублей

18:09
Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов
Одинцовский городской суд взыскал с экс-главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна более 1 миллиарда рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Генеральной прокуратуры Андрея Иванова.
Таким образом был удовлетворен антикоррупционный иск, поданный Генпрокуратурой.
"Сегодня Одинцовским городским судом Московской области удовлетворен антикоррупционный иск Генеральной прокуратуры о взыскании с Шестуна и подконтрольных ему лиц имущества на общую сумму свыше 1 миллиарда 16 миллионов рублей", – сообщил Иванов.
Шестун был обвинен в мошенничестве и незаконном участии в предпринимательской деятельности. По версии следствия, он в 2008-2014 годы передал четыре земельных участка частной компании. Впоследствии они были перепроданы, ущерб бюджету составил 64 миллиона рублей.
Кроме того, экс-глава Серпуховского района вместе с другими лицами в 2003-2018 годы приобрели минимум 858 объектов недвижимости. Шестун не признал вину. Ранее у него было изъято имущество на сумму в более 10 миллиардов рублей.
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