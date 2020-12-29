Суд арестовал главного фигуранта дела о хищениях в РАНХиГС Игоря Барцица

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Лефортовский суд столицы заключил на два месяца в СИЗО основного фигуранта дела о хищениях бюджетных средств в Институте госслужбы и управления РАНХиГС, руководителя учреждения Игоря Барцица. Об этом сообщает ТАСС.

"Постановлением Лефортовского районного суда Москвы от 26 декабря в отношении Барцица Игоря Нязбеевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц и 27 суток, то есть до 21 февраля 2021 года", – заявил представитель пресс-службы суда.

29 декабря ФСБ пересекла схему хищения госсредств в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).

По данным силового ведомства, преступная группа из числа руководящего, профессорско-преподавательского и административного персонала Института государственной службы и управления создала схему хищения средств, получая их от подчиненных за начисление дополнительной заработной платы.