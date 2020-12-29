ФСБ пресекла хищение госсредств в РАНХиГС

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ФСБ пересекла схему хищения госсредств в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).

"Пресечена противоправная деятельность руководящего, профессорско-преподавательского и административного персонала Института государственной службы и управления РАНХиГС, организовавших преступную схему хищения денежных средств", – уточнили в пресс-службе Центра общественных связей ФСБ.

По данным силового ведомства, преступная группа создала схему хищения средств, получая их от подчиненных за начисление дополнительной заработной платы.

Несколько дней назад в Москве арестовали основателя компании Petropavlovsk Павла Масловского. Его обвинили в растрате в особо крупном размере. В МВД уточнили, что ущерб по уголовному делу с участием предпринимателя превышает 95 миллионов рублей.

