Суд продлил меру пресечения экс-губернатору Меню

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Басманного районного суда

Экс-губернатору Ивановской области Михаилу Меню в рамках дела о растрате продлили запрет определенных действий. Решение вынесено Басманным судом Москвы, сообщает РИА Новости.

"Ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде запрета определенных действий Михаилу Меню было удовлетворено. Его действие продлили до 28 февраля", – сообщила пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

Уточняется, что Меню запрещено покидать дом более чем на два часа.

В ноябре Басманный суд Москвы избрал в качестве меры пресечения бывшему губернатору Ивановской области Михаилу Меню запрет определенных действий до 18 января 2021 года.

По информации следствия, в 2011 году Михаил Мень организовал преступную группу для хищения бюджетных средств, которые выделялись для поддержки Ивановской области.

Он принял несколько региональных нормативно-правовых актов, по которым 700 миллионов рублей перешли в виде займов предприятию ОАО "Ивановский бройлер". Впоследствии средства были похищены преступной группой, которую якобы организовал Мень. Свою вину он не признал.