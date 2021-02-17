Экс-глава Хабаровского края Ишаев признан виновным в растрате 7,5 млн рублей

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Бывшего главу Хабаровского края Виктора Ишаева признали виновным по делу о растрате 7,5 миллиона рублей, принадлежащих ПАО "НК "Роснефть". Обвинительный приговор оглашает Замоскворецкий суд Москвы.

"Суд установил, что Ишаев совершил растрату с использованием служебного положения в особо крупном размере", – говорится в приговоре.

Оглашение началось с заявления о признании доказанности обвинений в отношении подсудимых. В заключительной части судебного акта для фигурантов дела будет названо наказание.

По версии следствия, в 2014–2017 годах, когда Ишаев был вице-президентом нефтяной компании, принадлежащая ему фирма сдавала представительству "Роснефти" помещение площадью более 280 квадратных метров по завышенной цене.