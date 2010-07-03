Суд продлил домашний арест бывшему полпреду Ишаеву

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Басманный суд Москвы продлил до 27 августа срок домашнего ареста бывшему полпреду на Дальнем Востоке, экс-губернатору Хабаровского края Виктору Ишаеву, сообщает РИА Новости.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия. Судебное заседание проходило в закрытом режиме. Такое решение было принято в интересах безопасности одного из участников, находящегося под госзащитой.

8 апреля в Басманном суде столицы рассматривалась апелляция на домашний арест Ишаева. В итоге суд оставил меру пресечения без изменений. Адвокаты настаивали, что их подзащитный по состоянию здоровья должен иметь возможность гулять на улице до трех часов в день.

Бывшему высокопоставленному чиновнику предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Суд отправил Ишаева под домашний арест. Ему запрещено пользоваться телефоном и интернетом. Арест экс-чиновник отбывает в квартире на западе Москвы по адресу: улица Крылатские Холмы, 47.

По версии следствия, в 2014–2017 годах, когда Ишаев был вице-президентом нефтяной компании, принадлежащая ему фирма сдавала представительству "Роснефти" помещение площадью более 280 квадратных метров по завышенной цене.

Ишаев начал работать в администрации Хабаровского края с 1991 года. В 1996 году он одержал победу на первых выборах губернатора края и занимал этот пост 13 лет, после чего подал в отставку. После этого был назначен полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе. С 2013 по 2017 годы работал в "Роснефти", курировал вопросы развития компании на Дальнем Востоке.

В 1999 году Ишаев также стал доктором экономических наук, в 2001 – профессором, а в 2008 – академиком РАН.

