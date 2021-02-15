В Москве инвалид угнал внедорожник и застрял в сугробе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В центре Москвы задержали инвалида, который подозревается в угоне машины. Об этом Агентству "Москва" заявил источник в правоохранительных органах.

14 февраля в полицию обратился предприниматель, сообщивший об угоне Volvo XC90. Иномарка была припаркована в Конном переулке.

Отмечается, что полицейским удалось найти внедорожник в районе улицы Мытной. За рулем авто находился 23-летний москвич.

"Подозреваемый угнал машину и проехал до дома № 44 на улице Мытной. Там он не справился с управлением и въехал в сугроб", – говорится в сообщении.

По данным источника, подозреваемый, оказавшийся инвалидом I группы, смог угнать машину, так как дверь была открыта, а также в машине был оставлен ключ.

В настоящее время в отношении мужчины заведено уголовное дело об угоне, расследование продолжается.

Ранее в Москве молодой человек с отверткой отобрал у пенсионера машину и попал на ней в аварию.