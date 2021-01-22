Москвичей старше 65 лет просят оставаться дома из-за COVID-19

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

16:12

Сотрудника администрации Норильска задержали по делу о сходе лавины

происшествия

Фото: 24.mchs.gov.ru

В Норильске задержали сотрудника администрации города по делу о сходе лавины. Об этом сообщили в управлении СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

"В рамках расследования уголовного дела о халатности, повлекшей по неосторожности смерть троих человек (часть 3 статья 293 УК РФ), задержан главный специалист отдела муниципального контроля администрации города Норильска", – рассказали в ведомстве.

Трагедия с тремя погибшими произошла 8 января 2021 года. Тогда пять домов в районе горнолыжного комплекса "Гора Отдельная" под Норильском оказались под снегом.

Живыми были найдены шесть человек. Жертвами стали мужчина, женщина и маленький ребенок. Один из пострадавших находился в реанимации в тяжелом состоянии, но позже пришел в себя.

В рамках расследования инцидента были задержаны начальник управления ГО и ЧС Норильска и оперативный дежурный ЕДДС Игорь Вакуленко. По факту схода лавины возбудили уголовное дело.

Главу МЧС Норильска задержали после гибели семьи из-за схода лавины

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать