Сотрудника администрации Норильска задержали по делу о сходе лавины

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В Норильске задержали сотрудника администрации города по делу о сходе лавины. Об этом сообщили в управлении СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

"В рамках расследования уголовного дела о халатности, повлекшей по неосторожности смерть троих человек (часть 3 статья 293 УК РФ), задержан главный специалист отдела муниципального контроля администрации города Норильска", – рассказали в ведомстве.

Трагедия с тремя погибшими произошла 8 января 2021 года. Тогда пять домов в районе горнолыжного комплекса "Гора Отдельная" под Норильском оказались под снегом.

Живыми были найдены шесть человек. Жертвами стали мужчина, женщина и маленький ребенок. Один из пострадавших находился в реанимации в тяжелом состоянии, но позже пришел в себя.

В рамках расследования инцидента были задержаны начальник управления ГО и ЧС Норильска и оперативный дежурный ЕДДС Игорь Вакуленко. По факту схода лавины возбудили уголовное дело.

