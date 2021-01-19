Поисково-спасательные работы на месте схода лавины в КЧР завершены

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На месте схода лавины на склоне горы Мусса-Ачитара в поселке Домбай в Карачаево-Черкесии завершились поисково-спасательные работы. Об этом сообщает пресс-служба республиканского ГУ МЧС.

"18 января во время поисково-спасательных работ нашли тело мужчины, других пострадавших и погибших не обнаружили. Спасатели в полном объеме обследовали тело сошедшей лавины", – сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в результате схода лавины на Домбае в Карачаево-Черкесии пострадали восемь человек.

Лавина накрыла горнолыжную трассу в Карачаево-Черкесии днем 18 января. В МЧС подтвердили гибель одного человека.

По предварительной информации, причиной инцидента могли стать сейсмические изменения от принудительно спущенной лавины в другом очаге.