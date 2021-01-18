Названа предварительная причина схода лавины в КЧР

Сход лавины в Карачаево-Черкесии предположительно произошел из-за сейсмического воздействия от принудительно спущенной лавины в другом очаге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Северо-Кавказской военизированной службы по активному воздействию на метеорологические и другие процессы Хизира Чочаева.

"Мы сегодня проводили воздействие, стреляли по лавинному очагу, вызвали лавину, которая никому не причинила вреда. Но от ее сейсмической волны, скорее всего, сошла лавина из другого очага, она вышла на нижнюю станцию бугельного подъемника", – заявил Чочаев.

По его словам, лавина была средних размеров и составляла до нескольких десятков тысяч километров.

В пресс-службе МЧС сообщили, что группировку спасателей планируют увеличить до 172 человек. Отмечается, что сейчас поисками пострадавших занимаются свыше 50 специалистов.

Ранее сообщалось, что под толщей снега могли оказаться от 4 до 12 человек. По предварительным данным, четыре человека пострадали в результате схода лавины.

В регионе начал действовать Оперативный штаб. Открыт телефон горячей линии 8 (878) 226-01-00. Поисково-спасательные работы продолжаются.