Четыре человека могли пострадать при сходе лавины в КЧР

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Четыре человека, по предварительным данным, пострадали в результате схода лавины на Домбае в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы Карачаевского городского округа.

"По предварительной информации, лавина сошла с 5-й по 4-ю очередь (Канатно-кресельной дороги. – Прим. ред.) на курорте, четыре человека пострадали. Длина лавины – 300 метров", – сказал собеседник агентства.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, под толщей снега могли оказаться от 4 до 12 человек. Информация о сходе лавины горнолыжную трассу на горе Мусса-Ачитара поступила в 13:30 мск.





В регионе начал работать Оперативный штаб. Открыт телефон горячей линии 8 (878) 226-01-00. Поисково-спасательные работы продолжаются.

8 января пять домов оказались под лавиной, сошедшей в районе горнолыжного комплекса "Гора отдельная" рядом с Норильском. В результате чрезвычайного происшествия погибли три

человека.

На месте ЧП работали более 200 спасателей. Поисковая операция длилась больше суток. Живыми были найдены шесть человек, еще трое погибли. Жертвами стали мужчина, женщина и маленький ребенок.