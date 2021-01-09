Поисковые работы на месте схода лавины в Норильске завершены

Фото: МЧС России

Поисковые работы на месте схода лавины в Норильске завершаются. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

"Найдено тело последнего пропавшего, поисковые работы завершаются", – отметили в главке.

Поисково-спасательные работы велись больше суток. В них были задействованы порядка 250 человек.

По факту произошедшего СК России организовал проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

В пятницу, 8 января, пять домов оказались под лавиной, сошедшей в районе горнолыжного комплекса "Гора отдельная" рядом с Норильском.

Жертвами при сходе лавины стали три человека. Погибшими были найдены мужчина, женщина и младенец.

