Видео с места схода лавины под Норильском появилось в Сети

Видео: Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти"

В Сети появилось видео с места схода лавины на горнолыжном курорте "Гора отдельная" под Норильском.

На кадрах видны работающие спасатели и очевидцы, а также обломки домов, оказавшихся под снежными завалами.

"Нужны снегоходы, люди, лопаты, фонари, очень много света нужно, собаки-ищейки. Все, кто рядом, в Талнахе, подъезжайте срочно", – говорит человек за кадром.

В пятницу, 8 января, пять домов оказались под лавиной, сошедшей в районе горнолыжного комплекса "Гора отдельная" рядом с Норильском. По предварительным данным, под завалами могут находиться люди.

На месте работают 200 спасателей. Позднее в экстренных службах сообщили, что шесть человек были обнаружены живыми после ЧП.