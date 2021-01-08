Под Норильском сошла лавина, под завалами могут находиться пять человек

Фото: 24.mchs.gov.ru

Пять домов оказались под лавиной, сошедшей в районе горнолыжного комплекса "Гора отдельная" рядом с Норильском, под завалами могут находиться пять человек. Об этом сообщает ТАСС.

"Лавина сошла около Норильска, под снегом, предварительно, [находятся] пять человек, включая двоих детей", – сказал источник агентства в экстренных службах.

В МЧС уточили, что информация о сходе снежной массы в районе горнолыжного комплекса поступила в 20:30 мск.

"В результате схода снежной массы засыпало пять домиков, в домиках находились люди, количество уточняется", – заявили в МЧС.

Позднее в МЧС уточнили, что люди могут находиться только в одном из домиков.

На место ЧП направлены 50 специалистов из Сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС, а также три единицы техники. Кроме того, технику для ликвидации последствий схода лавины выделила компания "Норникель".

Ранее в Северо-Западной транспортной прокуратуре сообщили о гибели пилота и двух пассажиров в результате крушения легкомоторного самолета в Ленинградской области. По данным прокуратуры, самолет упал вследствие столкновения с другим самолетом.