Число жертв при сходе лавины в Норильске увеличилось до трех

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Спасатели нашли тело пропавшего при сходе лавины в Норильске мужчины, сообщили в следственном управлении Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

Уточняется, что погибшему было 45 лет.

Ранее на месте ЧП было обнаружено тело младенца и 38-летней женщины. Предположительно, они могут быть сыном и матерью.

По факту произошедшего СК России организовал проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

В пятницу, 8 января, пять домов оказались под лавиной, сошедшей в районе горнолыжного комплекса "Гора отдельная" рядом с Норильском.

На месте работают 200 спасателей. Позднее в экстренных службах сообщили, что шесть человек были обнаружены живыми после ЧП.

