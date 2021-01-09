Число жертв при сходе лавины в Норильске увеличилось до трех

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Спасатели нашли тело пропавшего при сходе лавины в Норильске мужчины, сообщили в следственном управлении Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Хакасии.
Уточняется, что погибшему было 45 лет.
Ранее на месте ЧП было обнаружено тело младенца и 38-летней женщины. Предположительно, они могут быть сыном и матерью.
По факту произошедшего СК России организовал проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
В пятницу, 8 января, пять домов оказались под лавиной, сошедшей в районе горнолыжного комплекса "Гора отдельная" рядом с Норильском.
На месте работают 200 спасателей. Позднее в экстренных службах сообщили, что шесть человек были обнаружены живыми после ЧП.
Семью из четырех человек нашли живыми после схода лавины под Норильском