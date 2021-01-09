Два человека стали жертвами схода лавины в Норильске

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Тело младенца обнаружили спасатели на месте схода лавины в Норильске, сообщает пресс-служба ГСУ СК региона.

Уточняется, что ранее на месте ЧП было найдено тело 38-летней женщины.

"В ходе продолжающихся поисковых мероприятий обнаружено тело младенца, предположительно, это сын погибшей женщины. В настоящее время ведутся поиски 45-летнего мужчины", – подчеркнула официальный представитель СК региона Ольга Шаманская.

По ее словам, один из домов был протянут на 200 метров из-за схода лавины.

По факту произошедшего СК России организовал проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

В пятницу, 8 января, пять домов оказались под лавиной, сошедшей в районе горнолыжного комплекса "Гора отдельная" рядом с Норильском.

На месте работают 200 спасателей. Позднее в экстренных службах сообщили, что шесть человек были обнаружены живыми после ЧП.

