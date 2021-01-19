В Норильске возбудили еще одно дело о халатности после схода лавины

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Еще одно уголовное дело о халатности возбуждено после гибели трех человек при сходе лавины в Норильске, сообщает прокуратура Красноярского края.

В ведомстве уточнили, что на территории горнолыжного комплекса "Гора Отдельная" не был обеспечен контроль за использованием земельных участков, из-за чего на них были незаконно возведены сооружения.

"Неисполнение должностными лицами своих обязанностей привело к тому, что 45-летний мужчина самовольно построил на территории указанного комплекса дом, который ночью 8 января 2021 года был разрушен лавиной, в результате чего погибли 3 человека, 14-летний подросток получил тяжелые травмы", – говорится в сообщении.

Уточняется, что дело возбудили по части 3 статьи 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц").

Расследование уголовного дела на личный контроль взял прокурор края.

8 января пять домов оказались под снегом, сошедшим в районе горнолыжного комплекса "Гора Отдельная" рядом с Норильском. На месте ЧП работали более 200 спасателей. Поисковая операция длилась больше суток.

Живыми были найдены шесть человек, еще трое погибли. Жертвами стали мужчина, женщина и маленький ребенок.

Кроме того, еще один подросток был госпитализирован, он находился в реанимации. Его состояние оценивалось как тяжелое. 11 января он пришел в себя. Уточняется, что погибшие были родственниками мальчика.

По подозрению в халатности из-за схода лавины в Норильске были задержаны начальник управления ГО и ЧС Норильска и оперативный дежурный ЕДДС Игорь Вакуленко. Последний был отправлен под домашний арест.