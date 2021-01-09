Власти Норильска объявили 10 января днем траура по погибшим под лавиной

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В Норильске 10 января объявлено днем траура по погибшим при сходе лавины около горнолыжного курорта. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Распоряжение об объявлении траура подписал и.о. главы Норильска Андрей Малков. "В день траура будут приспущены флаги города Норильска", – сказано в сообщении.

В пятницу, 8 января, пять домов оказались под лавиной, сошедшей в районе горнолыжного комплекса "Гора отдельная" рядом с Норильском.

Жертвами при сходе лавины стали три человека. Погибшими были найдены мужчина, женщина и младенец.

Поисково-спасательные работы велись больше суток. В них были задействованы порядка 250 человек.

По факту произошедшего СК России организовал проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

