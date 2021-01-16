Начальник управления ГО и ЧС задержан по делу о сходе лавины в Норильске

Фото: МЧС России

Начальник управления ГО и ЧС Норильска задержан по делу о гибели людей при сходе лавины. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета.

Уточняется, что он подозревается в халатности.

"В результате проведенного комплекса следственных действий было установлено должностное лицо, чье попустительство повлекло трагедию. По подозрению в совершении вышеуказанного преступления задержан начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Норильска", – сказано в сообщении.

Ранее оперативный дежурный ЕДДС Игорь Вакуленко, задержанный по одному из уголовных дел, возбужденному после сходы лавины, был отправлен под домашний арест. Его также подозревают в халатности.

В пятницу, 8 января, пять домов оказались под снегом, сошедшим в районе горнолыжного комплекса "Гора отдельная" рядом с Норильском. На месте ЧП работали более 200 спасателей. Поисковая операция длилась больше суток.

Живыми были найдены шесть человек, еще трое погибли. Жертвами стали мужчина, женщина и маленький ребенок.

Кроме того, еще один подросток был госпитализирован, он находился в реанимации. Его состояние оценивалось как тяжелое. 11 января он пришел в себя. Уточняется, что погибшие были родственниками мальчика.

10 января в Норильске был объявлено днем траура.

