Пострадавший при сходе лавины в Норильске подросток пришел в сознание

Фото: 24.mchs.gov.ru

Найденный под завалами лавины в Норильске подросток пришел в себя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.

"Он в сознании. Кушать начал", – поделился собеседник агентства.

В пятницу, 8 января, пять домов оказались под лавиной, сошедшей в районе горнолыжного комплекса "Гора отдельная" рядом с Норильском.

На месте работали около 200 спасателей. Поисково-спасательные работы велись больше суток. Позднее в экстренных службах сообщили, что шесть человек были обнаружены живыми после ЧП.

При этом жертвами при сходе лавины стали три человека. Погибшими были найдены мужчина, женщина и младенец.

Обнаруженный подросток в результате ЧП попал в реанимацию. Его состояние оценивалось как тяжелое. Уточняется, что погибшие были родственниками мальчика.

