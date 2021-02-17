На МКАД столкнулись два грузовика

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

В районе 102-го километра Московской кольцевой автомобильной дороги в правом ряду произошла авария с участием двух грузовиков. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

ДТП случилось на внутренней стороне МКАД при пересечении с Щелковским шоссе.

"Перекрыты два правых ряда, затруднение движения – пять километров", – говорится в сообщении Дептранса.

Причина аварии в настоящий момент неизвестна.

Ранее автомобиль повредил автобусную остановку на улице Дыбенко. Сейчас специалисты выясняют обстоятельства аварии.