В ГУВД Москвы назвали число преступлений, раскрытых с помощью уличных камер

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В ГУВД Москвы отметили эффективность уличных видеокамер в поиске преступников, сообщается на официальном сайте главка.

"За 12 месяцев 2020 года с использованием системы городского видеонаблюдения – правоохранительного сегмента АПК "Безопасный город" было раскрыто 5 085 преступлений, из них 40 убийств, 516 грабежей, 129 случаев причинения тяжкого вреда здоровью, 2713 краж", – говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства отметили, что система видеонаблюдения, в которой более 189 тысяч камер, – это постоянный инструмент в работе правоохранительных органов, который позволяет эффективно расследовать все категории правонарушений.

Система "Безопасный город" позволяет раскрыть преступления различной степени тяжести, а также способствует профилактике правонарушений в общественных местах, как в повседневной жизни, так и при проведении массовых мероприятий и акций, в ходе которых существует повышенный риск актов вандализма, краж, нанесения вреда здоровью.

По данным ГУВД Москвы, по итогам 2019 года уровень преступности в общественных местах снизился на 6 процентов, а на улицах – на 12 процентов. А в первом полугодии 2020 года число случаев, связанных с квартирными кражами или угонами автомобилей уменьшилось на 40 процентов, говорится в релизе.

Также отмечается, что система эффективно выявляла и предотвращала случаи нарушения режима самоизоляции во время пандемии коронавируса в первом полугодии 2020 года.

Ранее Сергей Собянин оценил системы безопасности Москвы. По словам мэра, благодаря системам безопасности, установленным в Москве, преступники в скором времени перестанут орудовать в столице.

Собянин отметил, что в настоящее время видеокамерами оснащены подъезды домов, вестибюли и станции метро, автобусы и многие общественные места, поэтому преступникам нигде не спрятаться.