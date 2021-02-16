Разгерметизация двух резервуаров произошла на АЗС из-за пожара в ТиНАО

Фото: МЧС России

В ТиНАО произошла разгерметизация двух резервуаров на АЗС. Причиной этого стал пожар, говорится в сообщении столичного главка МЧС РФ.

В 11:17 в экстренные службы поступила информация о возгорании по адресу улица Адмирала Корнилова, дом 62.

"По прибытии – происходит возгорание бытовки в ряду стоящей. От факторов пожара произошла разгерметизация двух резервуаров на расположенной рядом АЗС. Подразделения работают с соблюдением техники безопасности", – отметили в ведомстве. Информации о пострадавших не поступало.

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По данным ТАСС , на месте ЧП находились два резервуара с топливом по 500 кубометров. В радиусе 300 метров от ЧП осуществлялась эвакуация. Как заявлял источник, два резервуара с топливом взорвались.

Сообщается, что после разгерметизации резервуаров есть угроза перехода огня на здания, людей отвели на безопасной расстояние.

Ранее тело женщины обнаружили после пожара в жилом доме в ТиНАО. Инцидент произошел в деревне Нижнее Валуево.