Разгерметизация двух резервуаров произошла на АЗС из-за пожара в ТиНАО

11:39 (обновлено 16.02.2021 12:24)
Фото: МЧС России
В ТиНАО произошла разгерметизация двух резервуаров на АЗС. Причиной этого стал пожар, говорится в сообщении столичного главка МЧС РФ.
В 11:17 в экстренные службы поступила информация о возгорании по адресу улица Адмирала Корнилова, дом 62.
"По прибытии – происходит возгорание бытовки в ряду стоящей. От факторов пожара произошла разгерметизация двух резервуаров на расположенной рядом АЗС. Подразделения работают с соблюдением техники безопасности", – отметили в ведомстве. Информации о пострадавших не поступало.ТАСС, на месте ЧП находились два резервуара с топливом по 500 кубометров. В радиусе 300 метров от ЧП осуществлялась эвакуация. Как заявлял источник, два резервуара с топливом взорвались.
Сообщается, что после разгерметизации резервуаров есть угроза перехода огня на здания, людей отвели на безопасной расстояние.
Ранее тело женщины обнаружили после пожара в жилом доме в ТиНАО. Инцидент произошел в деревне Нижнее Валуево.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: