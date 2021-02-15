Тело женщины обнаружили после пожара в жилом доме в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Спасатели обнаружили тело погибшей женщины при разборе завалов после пожара в частном жилом доме в ТиНАО. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Пожар распространился по всей площади здания, обрушилась кровля. Под завалами в очаге пожара была обнаружена погибшая женщина", – рассказал собеседник агентства из экстренных служб столицы.

Об обрушении жилого дома в ТиНАО стало известно вечером понедельника, 15 февраля. Инцидент произошел в деревне Нижнее Валуево.

Площадь пожара составила 60 квадратных метров. В настоящий момент возгорание ликвидировано, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Также вечером 15 февраля сообщалось о пожаре в жилом доме на юго-востоке Москвы. По предварительным данным, возгорание произошло в подвале. Площадь распространения огня уточняется.

