Тело женщины обнаружили после пожара в жилом доме в ТиНАО

15 февраля, 21:35
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Спасатели обнаружили тело погибшей женщины при разборе завалов после пожара в частном жилом доме в ТиНАО. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Пожар распространился по всей площади здания, обрушилась кровля. Под завалами в очаге пожара была обнаружена погибшая женщина", – рассказал собеседник агентства из экстренных служб столицы.
Об обрушении жилого дома в ТиНАО стало известно вечером понедельника, 15 февраля. Инцидент произошел в деревне Нижнее Валуево.
Площадь пожара составила 60 квадратных метров. В настоящий момент возгорание ликвидировано, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Также вечером 15 февраля сообщалось о пожаре в жилом доме на юго-востоке Москвы. По предварительным данным, возгорание произошло в подвале. Площадь распространения огня уточняется.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: