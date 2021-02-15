В жилом доме на юго-востоке Москвы произошел пожар

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Пожар произошел в подвале жилого дома на юго-востоке столицы, сообщает ТАСС.
"Происходит возгорание в подвале жилого дома по адресу улица 6-я Кожуховская, 28", – заявил собеседник информагентства из экстренных служб столицы.
Информация о площади возгорания уточняется.
Отмечается, что из жилого дома эвакуированы 50 человек. По некоторым данным, одного человека спасли с третьего этажа здания. Сведений о пострадавших пока не поступало.
Ранее в Москве ликвидировали возгорание в хостеле в центре Москвы. Для ликвидации пожара потребовалось перекрыть Мясницкую улицу.