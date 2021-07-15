Свыше одного миллиона обращений обработал чат-бот на портале mos.ru

10:09
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Виртуальный помощник на mos.ru в режиме реального времени ответил более чем на один миллион сообщений пользователей. Чат-бот помогает горожанам быстро и эффективно находить ответы на интересующие их вопросы.
Руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко отметил, что виртуальный помощник является одним из примеров использования технологий искусственного интеллекта в городской цифровой экосистеме.
"Он способен поддержать письменный диалог, выбирая ответы из своей памяти, в которой содержится более 7,7 тысячи статей. Виртуальный помощник в режиме реального времени подсказывает, как пользоваться порталом и получать электронные услуги и сервисы, а наши специалисты службы техподдержки могут сосредоточиться на решении более сложных вопросов", – приводятся слова Лысенко на портале мэра и правительства Москвы.
Кроме того, созданный на основе технологии ИИ виртуальный помощник постоянно совершенствуется. Каждое взаимодействие с пользователями помогает ему учиться и улучшать свою работу. Если чат-бот сомневается в правильности предлагаемого им ответа, он направляет вопросы пользователя специалисту, который вносит сформулированный ответ в базу знаний виртуального помощника.
Ранее сообщалось, что за первые полгода работы искусственного интеллекта на портале поставщиков он обработал свыше 80% диалогов в чате поддержки. Бот помогает горожанам ориентироваться на сайте, а также отвечает на наиболее распространенные вопросы. Помимо этого, анализ пользовательского опыта работы с искусственным интеллектом позволил усовершенствовать алгоритм ответа пользователям.
Искусственный интеллект помогал пользователям портала разбираться, как пользоваться электронными сервисами и услугами для бизнесменов, добавлять новую товарную позицию в каталог портала, принимать участие в госзакупках, а также объяснял, как проходит котировочная сессия и подписывается оферта. Если пользователь задавал нестандартный вопрос, если необходимо было уточнить данные или если ответ на вопрос не был занесен в базу данных, к диалогу подключался специалист технической поддержки.
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