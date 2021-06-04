Свыше 80% диалогов чата поддержки обработал чат-бот на портале поставщиков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За первые шесть месяцев работы искусственного интеллекта на портале поставщиков он обработал свыше 80% диалогов в чате поддержки. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что бот помогает горожанам ориентироваться на сайте, а также отвечает на наиболее распространенные вопросы. Помимо этого, анализ пользовательского опыта работы с искусственным интеллектом позволил усовершенствовать алгоритм ответа пользователям.

"Чат-бот портала поставщиков позволяет быстрее отвечать на вопросы пользователей. На данный момент средняя оценка, которую ему выставляют, составляет 4,3 балла из пяти. С одной стороны, это говорит о позитивном пользовательском опыте, а с другой – указывает на возможности дальнейшего развития чат-бота", – отметил глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Уточняется, что всего с момента начала работы чат-бота на портале поставщиков пользователи открыли свыше 140 тысяч диалогов. Искусственный интеллект помогал им разбираться, как пользоваться электронными сервисами и услугами для бизнесменов, добавлять новую товарную позицию в каталог портала, принимать участие в госзакупках, а также объяснял, как проходит котировочная сессия и подписывается оферта.

Если пользователь задавал нестандартный вопрос, если необходимо было уточнить данные или если ответ на вопрос не был занесен в базу данных, к диалогу подключался специалист технической поддержки. Доля таких случаев составила менее 20%.

В апреле сообщалось, что на портале поставщиков появился новый раздел. Благодаря новой функции можно быстрее связаться со службой технической поддержки, а также отслеживать статусы заявок.