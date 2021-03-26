"Моспром" разработал первую в РФ цифровую модель оценки экспортного потенциала

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Первая в России цифровая модель оценки экспортного потенциала Adept 7 была разработана специалистами центра поддержки и развития экспорта "Моспром", рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Анализ будет проходить в два этапа и позволит выявить, насколько товар будет успешен на конкретном зарубежном рынке. Только по итогам 2020 года несырьевой неэнергетический экспорт Москвы составил 39,86 миллиарда долларов, что почти на треть больше, чем годом ранее", – приводятся слова Ефимова на портале мэра и правительства Москвы.

Предполагается, что новая услуга позволит действующим экспортерам укрепить позиции на зарубежных рынках, а также поможет компаниям начать экспортировать свою продукцию.

Как уточняется, на первом этапе будет дана оценка сильным и слабым сторонам компании, затем анализ позволит понять, успешен ли будет экспортер с тем или иным продуктом на конкретном рынке.

На втором этапе определят, насколько экспортер может быть успешен на конкретном рынке с определенным продуктом.

Оценка готовности компаний дается на основании семи параметров: человеческих ресурсов, финансовых возможностей, инфраструктуры внешнеэкономической деятельности компании и адаптивности ее управленческой модели, среды, внедрения, мотивации и цели, а также уникальности продукции.

Ранее аналитики центра "Моспром" выразили мнение, что самыми перспективными рынками для увеличения поставок средств для волос являются страны ближнего зарубежья и Европы.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александр Прохоров отметил, что средства для волос составляют более 40 процентов всего совокупного экспорта косметической продукции Москвы – это 345,41 миллиона долларов.

МЭЦ поддерживает производителей данного сегмента. Например, компания, которая занимается экспортом бытовой химии в Белоруссию, Армению, Казахстан и Киргизию, получила грант в размере 1,7 миллиона рублей. А возместить затраты на транспортировку и сертификацию систем менеджмента удалось компании, которая производит декоративную косметику.