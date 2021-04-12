Новый раздел личного кабинета появился на портале поставщиков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На портале поставщиков появился новый раздел личного кабинета, благодаря которому можно быстрее связаться со службой технической поддержки, а также отслеживать статусы заявок. Кроме того, теперь инструкции центра поддержки пользователи могут читать прямо в интерфейсе сайта, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Как отметил глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, новые опции позволят горожанам быстро разобраться с функционалом портала, а также получить консультацию в случае возникновения трудностей.

"Например, если раньше взаимодействие со службой техподдержки велось по электронной почте и по телефону, то сейчас предоставить дополнительную информацию и отследить статус обращения можно прямо в личном кабинете портала. Это позволяет пользователям экономить время на решении вопросов и получении необходимой информации об инструментах портала поставщиков, что в конечном итоге способствует более эффективному решению бизнес-задач", – уточнил руководитель ведомства.

Известно, что в новом разделе личного кабинета специалисты объединили все обращения пользователя в службу технической поддержки: через форму обратной связи, по телефону и по электронной почте. Кроме того, запросы можно сортировать по дате подачи, теме и статусу. Горожане смогут посмотреть подробную информацию по отдельной заявке, отозвать обращение или же повторно его открыть.

Отмечается, что благодаря новому формату инструкций пользователи быстрее освоятся на портале. Раньше справочные материалы размещали в формате PDF-файлов, а после доработки функционала инструкции открываются прямо в интерфейсе портала, а оглавление доступно в отдельной панели.

Ранее сообщалось, что московский портал поставщиков станет открытым электронным магазином. Теперь приобретать товары, работы и услуги там смогут не только государственные заказчики, но и любые юрлица, индивидуальные предприниматели и физлица при условии получения ими статуса пользователя портала.