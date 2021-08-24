Собянин рассказал о подходе к строительству школ в Москве

21:49
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В современных школах, которые сегодня строятся в Москве, создаются отдельные блоки для учащихся разных классов, а также места для совместного отдыха и занятий, рассказал Сергей Собянин.
"Мы стараемся возводить комплексный город для детей, особенно в новых микрорайонах, где одномоментно заселяется и компактно живет достаточно много людей. Соответственно, большое количество учащихся, детей, которым нужны дошкольные учреждения, школы", – заявил Собянин в эфире Первого канала.
Он пояснил, что в современных столичных образовательных комплексах развита спортивная и досуговая инфраструктура.
Ранее Собянин сообщил, что власти столицы не планируют вводить жесткие ограничения из-за ситуации с коронавирусом к 1 сентября. Мэр подчеркнул, что власти столицы сделают все возможное, чтобы учебный год продолжался именно в таком режиме.
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