Собянин рассказал о подходе к строительству школ в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В современных школах, которые сегодня строятся в Москве, создаются отдельные блоки для учащихся разных классов, а также места для совместного отдыха и занятий, рассказал Сергей Собянин.

"Мы стараемся возводить комплексный город для детей, особенно в новых микрорайонах, где одномоментно заселяется и компактно живет достаточно много людей. Соответственно, большое количество учащихся, детей, которым нужны дошкольные учреждения, школы", – заявил Собянин в эфире Первого канала.

Он пояснил, что в современных столичных образовательных комплексах развита спортивная и досуговая инфраструктура.

Ранее Собянин сообщил, что власти столицы не планируют вводить жесткие ограничения из-за ситуации с коронавирусом к 1 сентября. Мэр подчеркнул, что власти столицы сделают все возможное, чтобы учебный год продолжался именно в таком режиме.