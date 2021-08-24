В Москве не планируют вводить жесткие антиковидные ограничения к 1 сентября

15:15
Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Власти столицы не планируют вводить жесткие ограничения из-за ситуации с коронавирусом к 1 сентября. Об этом в эфире Первого канала заявил Сергей Собянин.
"Каких-то таких жестких ограничений мы к 1 сентября не планируем. Есть, конечно, требования, связанные с разделением потоков детей, чтобы они меньше пересекались друг с другом, термометрия и так далее", – сказал градоначальник.
Собянин подчеркнул, что власти столицы сделают всевозможное, чтобы учебный год продолжался именно в таком режиме.
"Хотя, конечно, у нас есть в запасе технологии и для дистанционного обучения детей, но будем надеяться, что этого не потребуется", – добавил мэр.
Ранее Сергей Собянин предложил отменить для учителей столичных школ обязательное ношение масок. По его словам, в образовательных организациях города привиты порядка 80% педагогов.
На встрече с учителями и директорами школ перед педагогическим советом градоначальник предложил определять необходимость ношения средств индивидуальной защиты на уровне образовательных организаций.
В Роспотребнадзоре напомнили, что ношение масок учителями никогда не было обязательным. Соответствующего требования в федеральном законодательстве нет.
Собянин предложил отменить для учителей школ обязательное ношение масок
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