Роспотребнадзор уточнил требование по ношению масок учителями

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В Роспотребнадзоре напомнили, что ношение масок учителями никогда не было обязательным.

"Требований по ношению масок учителями в федеральном санитарном законодательстве не было и нет", – приводит сообщение пресс-службы организации РИА Новости.

Ранее Сергей Собянин предложил отменить для учителей столичных школ обязательное ношение масок, подчеркнув, что в настоящее время в городе привиты 80% педагогов.

На встрече с учителями и директорами школ перед педагогическим советом градоначальник предложил определять необходимость ношения средств индивидуальной защиты на уровне образовательных организаций.