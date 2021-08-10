Модернизация онкологической службы в Москве сделала медпомощь доступнее – Румянцев

Фото: из личного архива А. Румянцева

Модернизация онкологической службы в Москве сделала медпомощь доступнее, позволив выявлять заболевания на ранних стадиях, считает главный детский онколог-гематолог, академик РАН, основатель центра имени Дмитрия Рогачева Александр Румянцев.

"Москва провела выдающуюся реорганизацию онкологической службы, сегодня здесь выстроена четкая и слаженная работа по оказанию помощи онкобольным. В городе открыты новые клиники и амбулаторные центры, выделены дополнительные средства, чтобы обеспечить каждого пациента лекарствами. В результате жители столицы могут получить качественную помощь как в стационарах, так и на дому", – отметил Румянцев.

Академик РАН рассказал, что самый большой в столице Центр амбулаторной онкологической помощи, который в текущем году откроют в Зюзине, будет оснащен новейшим оборудованием. Это позволит обнаружить новообразования, размер которых составляет всего несколько миллиметров.

Румянцев подчеркнул, что использование возможностей лучевой диагностики оказалось полезно и для борьбы с COVID-19.

"Москва встретила пандемию во всеоружии, именно в столице впервые начали применяться диагностические алгоритмы для выявления разных степеней поражения легких", – пояснил специалист.

Модернизация системы здравоохранения включена в список приоритетных направлений развития города и находится на особом контроле мэра Москвы Сергея Собянина.

"Необходимо добиваться, чтобы у московских врачей всегда было самое лучшее оборудование и лекарства для эффективного лечения даже самых тяжелых заболеваний", – заявил градоначальник.

Ранее главный онколог Москвы Игорь Хатьков отметил работу детской службы онкологической помощи в столице, организованную под руководством академика РАН Александра Румянцева, заявив, что она может стать примером для лечения злокачественных опухолей у взрослых пациентов.