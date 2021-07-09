Доктор Румянцев назвал условия оказания качественной медицинской помощи в Москве

Фото: пресс-служба НМИЦ ДГОИ им. Д. Рогачева

В Москве для оказания квалифицированной медпомощи необходимо обеспечить высокотехнологичным оборудованием все устаревшие больницы. Об этом рассказал главный детский онколог-гематолог Минздрава России, академик РАН, основатель центра имени Д. Рогачева Александр Румянцев.

По его словам, на сегодняшний день срок службы больницы составляет 40 лет.

"То есть все больницы, которые старше 40 лет в Москве, должны быть в обязательном порядке реорганизованы. Прежде всего, каждая больница должна быть оснащена инновационным оборудованием, системой принудительной вентиляции", – пояснил Румянцев.

Также он отметил, что в ходе реконструкции нужно учитывать, что любая поликлиника и больница должна быть максимально доступна для всех категорий граждан, особенно для инвалидов и пожилых людей.

"Например, ведение пациентов при заболеваниях почек должно обязательно включать в себя всю цепочку от улицы до высоких технологий. Там должны быть в обязательном порядке диализ, хирургическое лечение и трансплантация почки", – добавил Румянцев.

Академик РАН отметил, что в столичное здравоохранение сегодня вкладываются большие ресурсы. По его словам, внедрение новых технологий, модернизация медучреждений напрямую влияют на результаты лечения.

Румянцев выразил мнение, что столица может двукратно увеличить финансирование здравоохранения, прибавив к бюджетному так называемый муниципальный компонент.

Ранее доктор Румянцев поделился мнением, что развитие программы диспансеризации в Москве в сторону ее персонализации будет иметь двойной эффект: увеличит доступ населения к современным методам диагностики и позволит выяснить, в каком направлении необходимо двигаться столичному здравоохранению. Академик РАН подчеркнул, что все исследования и анализы, которые входят в состав диспансеризации, должны быть бесплатными.

Кроме того, Румянцев призвал россиян внимательнее относиться к своему здоровью. По его словам, статистика Роспотребнадзора, согласно которой почти половина россиян ведет нездоровый образ жизни, вызывает тревогу.

