Сергей Собянин рассказал о реставрации Центрального телеграфа

Фото: vk.com/mossobyanin

Сергей Собянин рассказал о реставрации здания Центрального телеграфа на Тверской улице в Москве.

По словам мэра, внешне здание будет выглядеть так же, как в 1927 году.

"Телеграфные технологии ушли в прошлое, но здание займет важное место в жизни города. Там откроются общественные пространства, будет кипеть деловая жизнь. А москвичи снова будут назначать встречу под глобусом", – написал мэр на своей странице в Instagram.

Центральный телеграф был построен по проекту Ивана Рерберга. Здание создавали на века. Усиленный каркас и свободная планировка позволят и сейчас воплотить практически все замыслы архитекторов.

В 2018 году Центральный телеграф, который является дочерним предприятием Ростелекома, продал здание за два миллиарда рублей.

