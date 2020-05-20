В столице начали прием заявок на конкурс "Наследие Москвы"

Фото: Москва 24
Прием заявок на конкурс "Наследие Москвы" стартовал в столице, сообщает пресс-служба городского департамента культурного наследия.
В ведомстве отметили, что участие могут принять как физические, так и юридические лица. Прием заявок будет осуществляться до 1 октября 2020 года. Участие не предусматривает внесения какой-либо оплаты.
В департаменте сообщили, что конкурс является совместным проектом ведомства, Высшей школы экономики и портала "Узнай Москву". Глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов отметил, что в этом году мероприятие проводится впервые.
"Мы знаем, что в столице существует множество локальных проектов и инициатив, целью которых является популяризация проблематики сохранения культурного наследия. Задача нашего конкурса в том, чтобы самые достойные из них стали заметными и получили должное признание", – отметил Емельянов.
Он добавил, что интеллектуальное соревнование также организуется, чтобы найти специалистов, которые захотят присоединиться к реализации выбранных проектов. Емельянов подчеркнул, что проекты можно заявить по семи номинациям.
Для участия в конкурсе необходимо подать заявку на электронную почту naslediemoskvi@yandex.ru с пометкой "Конкурс".
Ранее стало известно, что в Москве планируется реставрация Старого монетного двора и Дома губернского правления на Никольской улице. Для этого специалисты возобновили научно-исследовательские и изыскательские работы.
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