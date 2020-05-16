В доме-трилистнике в Хамовниках проведут капитальный ремонт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Хамовниках проведут капитальный ремонт жилого дома 1932 года постройки. Это здание является объектом культурного наследия, передает портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что проектная документация капремонта дома на пересечении улицы Сивцев Вражек, Малого Власьевского и Староконюшенного переулков была согласована Москомэкспертизой.

"Дом примечателен своей необычной формой: в плане он имеет форму, напоминающую букву "ж", за что его прозвали "дом-трилистник". В рамках работ запланирован как внутренний, так и внешний комплексный ремонт здания", – отметил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Отмечается, что специалисты отремонтируют фасад здания, заменят входные двери и окна на лестничных клетках. Кроме того, в здании будет обновлена система наружного водостока и покрашены внутренние и внешние элементы.

Помимо этого, предполагается установить новую входную дверь в подвал, привести в порядок стены, потолок и пол. Также планируется заменить номерные таблички подъездов и обновить покрытия лестничных площадок.

Кроме этого, специалисты обновят в доме системы водоснабжения и водоотведения, электроснабжения и отопления.

Ранее стало известно о возобновлении научно-исследовательских и изыскательских работ на территории Старого монетного двора и Дома губернского правления на Никольской улице. Как рассказал глава культурного наследия столицы Алексей Емельянов, состояние ансамбля оценивается как удовлетворительное, но нужно провести работы по реставрации части фасадов и внутренних помещений.