"Центральный телеграф" продал здание в центре Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

"Центральный телеграф", который является дочерним предприятием Ростелекома, продал здание в центре Москвы за два миллиарда рублей, сообщает пресс-служба компании. Кто купил объект, не сообщается.

Здание общей площадью 12 тысяч квадратных метров расположено между Никитским и Газетным переулками – в 700 метрах от Московского Кремля. Построили его в 1978 году.

Сделку реализовали в рамках стратегии Ростелекома до 2022 года и в интересах акционеров всей группы компаний.

Портфель недвижимости провайдера насчитывает около 20,77 тысячи объектов.