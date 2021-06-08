Собянин уволил главу столичного департамента ЖКХ

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Сергей Собянин освободил от должности главу департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы Александра Соловьева. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале мэра и правительства столицы.

"Освободить Соловьева Александра Андреевича от замещаемой должности руководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы и уволить с государственной гражданской службы города Москвы", – говорится в тексте.

В документе уточняется, что Соловьев был уволен по собственному желанию.

Ранее Собянин назначил Николая Скворцова на должность главы управы района Тропарево-Никулино. Ранее он занимал должность заместителя главы управы по вопросам строительства, экономики, торговли и услуг района Раменки.