Собянин уволил главу управы Бабушкинского района

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин освободил Сергея Агагеева от должности главы управы Бабушкинского района Москвы, его место занял Александр Кузьмин. Соответствующие распоряжения опубликованы на портале мэра и правительства столицы.

"Освободить Аганеева Сергея Александровича от замещаемой должности главы управы Бабушкинского района Москвы", – говорится в документе.

Там отмечается, что он покинул пост главы управы по собственному желанию.

Уточняется, что при этом служебный контракт с Кузьминым заключен на срок полномочий мэра.

Ранее Собянин произвел кадровые перестановки в двух управах столицы. Градоначальник уволил главу управы района Коньково Игоря Драгина и главу управы Соколиной Горы Сергея Махова.