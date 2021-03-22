Собянин уволил глав управ двух районов Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин произвел кадровые перестановки в двух управах столицы. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В документе №144-РМ говорится, что градоначальник уволил главу управы района Коньково Игоря Драгина. В распоряжении написано, что Драгин уволен с государственной гражданской службы по собственной инициативе.

В распоряжении №145-РМ указано, что уволен глава управы Соколиной Горы. "Освободить Махова Сергея Михайловича от замещаемой должности главы управы района Соколиная Гора Москвы", – следует из документа.

Ранее мэр Москвы уволил Алексея Паламарчука с должности замглавы Депздрава.

