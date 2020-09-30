Собянин уволил Кожемякину с должности замруководителя департамента культуры Москвы

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Сергей Собянин освободил от должности заместителя руководителя департамента культуры Москвы Елену Кожемякину. Документ опубликован на официальном портале мэра и правительства столицы.

"Освободить Кожемякину Елену Сергеевну от замещаемой должности заместителя руководителя департамента культуры города Москвы и уволить с государственной гражданской службы города Москвы", – сказано в документе.

Отмечается, что Кожемякину уволили по собственной инициативе. На занимаемую должность она была назначена в июле 2015 года.

Ранее Собянин уволил главу управы Войковского района Дмитрия Янишевского. Он покинул должность также по собственному желанию.

