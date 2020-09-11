Мишустин освободил от должности замглавы Минкомсвязи Бокову

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил замглавы Минкомсвязи Людмилу Бокову от занимаемой должности, сообщает RT.

Об этом попросила сама Бокова. Она переходит на должность главы Федерального института цифровой трансформации образования, который создается министерством просвещения.

Ранее Мишустин освободил от должности замглавы Минкомсвязи Алексея Соколова. Причиной такого решения послужила просьба самого Соколова.

Он занимал пост заместителя министра связи и массовых коммуникаций с 2014 года, занимаясь вопросами информационной безопасности. Также Соколов курировал исполнение федерального проекта нацпроекта "Цифровая экономика".