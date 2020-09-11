Мишустин освободил от должности замглавы Минкомсвязи Бокову

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил замглавы Минкомсвязи Людмилу Бокову от занимаемой должности, сообщает RT.
Об этом попросила сама Бокова. Она переходит на должность главы Федерального института цифровой трансформации образования, который создается министерством просвещения.
Ранее Мишустин освободил от должности замглавы Минкомсвязи Алексея Соколова. Причиной такого решения послужила просьба самого Соколова.
Он занимал пост заместителя министра связи и массовых коммуникаций с 2014 года, занимаясь вопросами информационной безопасности. Также Соколов курировал исполнение федерального проекта нацпроекта "Цифровая экономика".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: