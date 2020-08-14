Сергей Собянин уволил главу управы столичного района Ховрино

18:44
Фото: facebook.com/KolViktor
Мэр Москвы Сергей Собянин уволил Виктора Коля с должности главы управы района Ховрино. Распоряжение об этом опубликовали на официальном портале мэра и правительства столицы.
"Освободить Коля Виктора Афанасьевича от замещаемой должности главы управы района Ховрино города Москвы и уволить с государственной гражданской службы города Москвы", – указано в документе.
Коль покинул должность по собственной инициативе.
Ранее в конце июля Сергей Собянин подписал распоряжение об увольнении Татьяны Чуевой с поста заместителя начальника Объединения административно-технических инспекций Москвы. Она также решила отказаться от полномочий самостоятельной.
Также в июле мэр Москвы освободил от должности главу столичного департамента образования и науки Исаака Калину. Чиновник переходит на другую работу.
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