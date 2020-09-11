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Сергей Собянин уволил главу управы Войковского района Дмитрия Янишевского. Документ был размещен на портале мэра и правительства Москвы.

"Освободить Янишевского Дмитрия Владимировича от замещаемой должности главы управы Войковского района Москвы и уволить с государственной гражданской службы Москвы", – следует из распоряжения главы города.

Стало известно, что Янишевского уволили с госслужбы по собственной инициативе. Он был назначен на пост главы управы столичного района 1 ноября 2018 года.

В августе мэр города уволил главу управы столичного района Ховрино. Виктор Коль покинул должность по собственной инициативе.