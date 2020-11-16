Собянин назначил глав управ трех районов Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин назначил глав управ трех районов столицы, а также заместителя руководителя департамента здравоохранения города.

Согласно распоряжениям, опубликованным на официальном сайте мэра, должность руководителя управы района Котловка займет Елена Пахомова. Пост главы управы Ломоносовского района получила Ксения Кравцова, а руководителем управы Гагаринского района назначен Евгений Вишняков.

Они получили контракты сроком на год, но с условием, что время их работы не может превышать срок полномочий мэра Москвы.

Должность заместителя руководителя департамента здравоохранения Москвы получил Илья Тыров. Условия его договора аналогичны.

Кроме того, Собянин принял отставку первого заместителя префекта Западного административного округа Владимира Целищева. Он уволился по собственной инициативе.

Ранее мэр Москвы анонсировал усиление социальной направленности столичного бюджета. По словам Собянина, социальные расходы бюджета столицы в 2021 году составят 1,8 триллиона рублей.

